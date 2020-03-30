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Московские дороги стали на 70% свободнее за три недели

Кроме того, горожане стали на 39% реже пользоваться сервисом каршеринга

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Дороги в Москве стали на 70% свободнее, чем три недели назад. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Дороги в Москве сегодня были свободнее на 70%, чем 3 недели назад", - говорится в публикации. Также уточняется, что по сравнению с прошлым годом, на столичных дорогах стало почти вполовину меньше личных машин.

"Аналитика по транспорту за сегодня на 22:00 (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): на 85% уменьшилась загруженность метро, на 74% меньше загружена "наземка", на 56% свободнее стали пригородные электрички, на 47% меньше поездок совершается в такси", - говорится в публикации.

Кроме того, по сравнению со статистикой прошлого года, горожане стали на 39% реже пользоваться сервисом каршеринга. Также уменьшилось на 87% количество ДТП на столичных дорогах. Количество поездок на автобусах из области в Москву стало на 80% меньше.

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