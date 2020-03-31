Голосования по планировке территорий в пяти округах Москвы начались на портале мэрии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Голосования, посвященные проектам планировки территорий в пяти округах Москвы начались на сайте мэрии в разделе "Активный гражданин". Москвичи могут высказать мнение относительно четырех проектов планировки, которые предусматривают создание пешеходных переходов через железнодорожные пути и план реконструкции газопровода низкого давления, сообщается во вторник на портале правительства Москвы.

"На онлайн-платформе "Активный гражданин" начались голосования, посвященные проектам планировки территорий в пяти округах Москвы. Они касаются Мещанского и Красносельского, Тимирязевского и Бутырского районов, а также Покровского-Стрешнева, Орехова-Борисова Северного и Царицына. В рамках трех проектов планировки территорий спроектированы внеуличные пешеходные переходы через железнодорожные пути Московских центральных диаметров, а четвертый проект - это замена бытового газопровода низкого давления для обеспечения надежности бесперебойной подачи газа в дома", - говорится в сообщении.

Участвовать в электронных голосованиях могут жители районов, на территории которых планируются проекты, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, граждане, работающие в этих районах, а также депутаты Московской городской думы. Экспозиции проектов будут доступны до 12 апреля. Чтобы высказать свое мнение по проектам, нужно пройти регистрацию на портале мэра и правительства Москвы.