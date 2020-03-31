Выпавший в Москве снег растает в выходные

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 3 см снега выпало в Московском регионе за сутки. В течение сегодняшнего дня высота снежного покрова подрастет еще на 3 см, растает снег ближе к воскресенью, сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наша центральная станция ВДНХ показывает, что выпало 3 см снега. Только ближе к воскресению он растает", - сказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время больше снега наблюдается в северо-западных и центральных районах Московского региона, где снегопад начался раньше. Но зона снегопада перемещается на юг.

За сегодняшний день снежный покров подрастет, максимальная высота после сегодняшнего дня будет сантиметров шесть, отметил метеоролог.