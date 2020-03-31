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Выпавший в Москве снег растает в выходные

По данным синоптиков, в столице выпало 3 см снега
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 3 см снега выпало в Московском регионе за сутки. В течение сегодняшнего дня высота снежного покрова подрастет еще на 3 см, растает снег ближе к воскресенью, сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наша центральная станция ВДНХ показывает, что выпало 3 см снега. Только ближе к воскресению он растает", - сказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время больше снега наблюдается в северо-западных и центральных районах Московского региона, где снегопад начался раньше. Но зона снегопада перемещается на юг.

За сегодняшний день снежный покров подрастет, максимальная высота после сегодняшнего дня будет сантиметров шесть, отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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