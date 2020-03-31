Москвичи выберут праздничную программу Дня молодежи в проекте "Активный гражданин"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Голосование, посвященное Дню молодежи, началось в проекте "Активный гражданин" на портале мэрии. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное Дню молодежи. Москвичи выберут праздничную программу, ответив на шесть вопросов. В частности, участникам предложат выбрать музыкальные жанры для концерта, решить, когда должны начаться праздничные мероприятия, выбрать хештег, который будет сопровождать фото с празднования Дня молодежи в социальных сетях: #МолодежьМосквы; #ЗачетнаяМосква; #ЗачетныйДеньМолодежи; #ДеньМолодежиМСК", - говорится в сообщении.

В этот день, 27 июня обычно работают десятки праздничных площадок, где проводят фестивали, мастер-классы, ярмарки вакансий, соревнования и конкурсы, выступают студенческие стендап-клубы.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. К нему присоединились уже более 2,8 млн человек. Москвичи выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают собственные идеи по развитию города. С момента запуска проекта горожане приняли участие более чем в 4 тыс. голосований.