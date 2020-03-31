Депутаты Мосгордумы обсудят меры за нарушение режима самоизоляции в столице

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московская городская дума проведет внеочередное заседание 1 апреля, депутаты рассмотрят законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Шапошников 29 марта сообщил ТАСС, что депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания.

"В повестке заседания два вопроса. Сначала рассмотрим законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции. Речь идет о внесении изменений в закон "Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве" и столичный Кодекс об административных правонарушениях. Также депутаты рассмотрят проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления Мосгордумы, касающиеся организации проведения заседаний столичного парламента в режиме видеоконференций", - сказал он.

По словам председателя Мосгордумы, заседание пройдет в обычном, а не дистанционном формате. "При этом будут выполняться все необходимые меры санитарного контроля", - подчеркнул он.

О вирусе и мерах профилактики в Москве

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.