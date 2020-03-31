Центр соцадаптации Москвы продолжит оказывать помощь бездомным в условиях пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский центр социальной адаптации имени Глинки продолжит оказывать помощь бездомным горожанам в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает во вторник официальный сайт мэра и правительства столицы.

"В Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки и его филиалах бездомные, как и раньше, получают социальные услуги в срочной и полустационарной форме", - говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что сотрудники центра также предлагают бездомным гражданам помощь, связанную с обогревом, питанием и социализацией. Кроме того, они проводят разъяснительные беседы и могут оказать первую доврачебную помощь.

На улицах города продолжает работу мобильная служба "Социальный патруль". Маршрут ее сотрудников пролегает по местам скопления бездомных граждан, в частности, привокзальным площадям, паркам, подземным переходам и площадкам возле станций метро.