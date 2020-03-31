Поезда некоторых направлений в Москве будут ходить по графику рабочего дня с 1 по 3 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Поезда Горьковского, Киевского, Казанского и Ярославского направлений, а также Московских центральных диаметров (МЦД) будут следовать по графику рабочего дня с 1 по 3 апреля, в дни, которые считаются общероссийскими выходными в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в понедельник в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее сообщалось, что с 30 марта по 3 апреля будут скорректированы расписания МЦД, а также Киевского, Казанского и Ярославского направлений.

"1-3 апреля поезда МЦД, а также Горьковского, Киевского, Казанского и Ярославского направлений будут следовать графиком рабочего дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни с 09:40 до 13:30 из-за ремонтных работ не будет движения на центральном участке МЦД-2 "Нахабино-Подольск".

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.