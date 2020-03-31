ОНК: введение карантина в московских СИЗО осложнит арестантам получение помощи от зубного

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Введение карантина во всех СИЗО Москвы приведет к тому, что арестантам будет крайне затруднительно получить помощь зубного врача. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Эти меры подразумевают запрет на посещение СИЗО кому бы то ни было, в том числе парикмахерам и стоматологам. Это серьезная проблема на самом деле, потому что в случае острой зубной боли помочь заключенному будет некому. Единственное, на что он сможет рассчитывать, так это на то, что врач общей практики дежурной смены сделает ему обезболивающий укол", - отметила правозащитник.