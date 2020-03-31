Профсоюз работников метро опроверг информацию об отсутствии средств санзащиты у работников

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Информация об отсутствии средств санитарной защиты у работников столичной подземки не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС во вторник в профсоюзе работников Московского метрополитена.

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что профсоюз работников метро Москвы якобы заявил об отсутствии у них средств защиты, а маски просят шить самостоятельно.

"Сегодня в московском метро принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов и оно благодаря этому остается одним из самых безопасных общественных пространств. Сейчас всем элементам инфраструктуры мосметро, с которыми взаимодействует пассажир - ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам, поручням эскалаторов - уделяется особое внимание. Также постоянно проводится необходимая уборка и дезинфекция составов", - сказали в профсоюзе.

Там добавили, что все работники метро были проинструктированы о правилах личной гигиены, правилах поведения при проявлении первых признаков респираторных симптомов. Машинисты в силу специфики работы перед каждым выходом на смену проходят тщательный медицинский осмотр, а затем находятся в изолированной кабине и не контактируют с пассажирами. Кабина, из которой машинисты управляют подвижным составом - одно из самых безопасных и изолированных мест с отдельной системой вентиляции.

"Алкотестеры, используемые при предрейсовых осмотрах машинистов, бесконтактные, обследуемые машинисты не касаются их. При предрейсовом осмотре сотрудники медицинской службы Московского метрополитена в первую очередь выясняют у машинистов, есть ли жалобы на здоровье, обращают внимание на наличие внешних признаков ОРВИ, и при малейшем подозрении машинист не допускается до работы. Помимо осмотра на предмет плохого самочувствия, исключаются признаки опьянения, в том числе, алкогольного", - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что сами сотрудники медицинской службы пользуются медицинскими масками фабричного производства, создан необходимый запас средств индивидуальной защиты.

Меры предосторожности

"Московский метрополитен не в первый раз опровергает сведения, публикуемые со слов Николая Гостева [источник "Открытых медиа"]. Около полугода назад суд признал недействительной информацию одного из изданий, которое сослалось на Гостева, обязал ответчиков опубликовать опровержение, а также взыскал компенсации. Примечательно, что имя и фамилия автора обоих материалов - совпадают. Мы как профсоюз будем призывать руководство Московского метрополитена добиваться уголовного преследования за клевету", - заявил собеседник агентства.

"Запасы обеззараживающих средств постоянно пополняются. Для дезинфекции вагонов, станций и тоннелей Московский метрополитен только на прошлой неделе закупил и получил 21 тонну дезинфицирующего средства. Оно используется при влажной уборке инфраструктуры - станций и тоннелей, а также вагонов метро", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, новые поезда в столичной подземке оборудованы системой кондиционирования с очисткой воздуха, а по ночам на линиях мосметро проводится дезинфекция тоннелей.

"Работникам пассажирской зоны - кассирам, сотрудникам службы безопасности, службы движения и другим - выданы дезинфицирующие средства для рук. В частности, ранее весь штат кассиров Московского метрополитена, более 3,7 тыс. человек, был обеспечен санитайзерами, которые обладают сроком действия 3 часа после одного нанесения и используется в том числе при хирургических операциях, поскольку убивает широкий спектр бактерий и вирусов. Также было закуплено более 793 тыс. перчаток для сотрудников, чья работа непосредственно связана с пассажирами", - сказали в профсоюзе.

Там уточнили, что все руководители различных направлений столичного метро продолжают работать для обеспечения бесперебойной работы метрополитена. В том числе по мере необходимости ими совершаются рабочие выезды на инфраструктуру с целью координации и контроля предпринимаемых мер для обеспечения максимальной безопасности пассажиров. Кроме того, был создан специальный штаб под руководством начальника Московского метрополитена, каждый из работников может обратиться в него с волнующими вопросами или предложениями по противодействию вирусу.

О вирусе и мерах в Москве

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.