Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве 1 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 1 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 3 до 5 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 1 градуса.

В Подмосковье днем до 5 градусов выше нуля, в ночь на четверг похолодает до минус 4 градусов.

Западный ветер в Московском регионе ожидается 5-10 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в регионе с 09:00 мск среды до пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.