{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве 1 апреля

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 1 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 3 до 5 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 1 градуса.

В Подмосковье днем до 5 градусов выше нуля, в ночь на четверг похолодает до минус 4 градусов.

Западный ветер в Московском регионе ожидается 5-10 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в регионе с 09:00 мск среды до пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Диетологи рассказали, как не набрать вес во время вынужденной самоизоляции
Специалисты советуют есть побольше мяса, рыбы и молочных продуктов с овощами, сократить потребление жирной и сладкой пищи, а также не забывать про физические нагрузки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС