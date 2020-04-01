Более 30 человек выписали из больницы в Коммунарке за последние сутки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Тридцать пять пациентов выписаны из медицинского центра в Коммунарке в Москве за последние сутки. Об этом в среду сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

"За сутки [в больницу] поступило 26 [человек], выписано 35. Состоит на лечении 306 [человек]", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в больнице с диагнозом "пневмония" находится 209 человек, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 153 человека.

Кроме того, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены семь человек, из них четверо с подтвержденным коронавирусом.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.