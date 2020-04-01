Загруженность дорог в Москве оценивается в 0 баллов из 10 в третий день "нерабочей" недели

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы в среду утром оценивается в ноль баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 9:00 мск.

Ранее президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю "нерабочей" из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Затем мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с просьбой оставаться дома с 28 марта по 5 апреля.

Движение преимущественно свободно не только в центре, но в других округах столицы. Также нет затруднений на МКАД и выездных магистралях.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.