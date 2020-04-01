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В Москве проводится проверка после невыполнения условий поставки медицинских масок

В полицию обратилась женщина, она сообщила, что заказала через интернет маски на 650 тыс. рублей, но до настоящего момента не получила их

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку после невыполнения условий поставки медицинских масок на 650 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, во вторник в полицию позвонила жительница Екатеринбурга. Она сообщила, что 27 марта заказала через интернет партию медицинских масок на 650 тыс. рублей в одной из столичных компаний. "До настоящего момента партия масок не была поставлена. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

Кроме того, полиция устанавливает обстоятельства хищения более 10 тыс. рублей у москвички под предлогом продажи медицинских масок. Пострадавшая перевела злоумышленнику деньги со своей банковской карты через интернет-ресурс, но товар так и не получила.

Жертвой мошенников стал 67-летний мужчина, заказавший медицинские маски на сумму 10 тыс. 500 рублей в соцсети и переведший деньги на указанный адрес, но товар до настоящего времени так и не получивший. Деньги возвращены также не были. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

В новость были внесены изменения (10:35 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Россия
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