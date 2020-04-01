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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы могут обеспечить граждан на карантине смартфонами

В телефоне уже будет установлено приложение для контроля перемещений
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Граждане с коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений. Об этом сообщил в среду глава столичного департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

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"Если человек выбирает нахождение на дому, у него, в частности, есть вариант на время карантина, который он выбирает, получить от нас телефон с предустановленным приложением", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Лысенко сообщил, что приложение для контроля соблюдения карантина людьми с коронавирусом уже начали тестировать в Москве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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