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Порядка 17 тыс. пользователей стали участниками проекта "Онлайн-академия МБМ"

Программа проекта включает 29 курсов, 56 модулей и 158 видеоуроков для предпринимателей с разным уровнем бизнес-компетенций

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 17 тыс. пользователей зарегистрировались в образовательном проекте "Онлайн-академия МБМ". Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Система обучения помогает развиваться в предпринимательском деле с абсолютно разным уровнем бизнес-компетенций. Так, слушателям спецпроекта доступны как базовые знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности (программа Start), так и продвинутый уровень подготовки в бизнес-сфере (программа Progress). Углубить знания в функциональных сферах бизнеса поможет программа PRO-курсы", - сообщил порталу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Уточняется, что в программы проекта входят 29 курсов, 56 модулей и 158 видеоуроков.

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", призванный оказывать предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку.

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