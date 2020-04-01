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Небольшие гостиницы в Москве смогут получить субсидии на новое оборудование

При приобретении импортного оборудования за счет собственных средств могут возместить до 25% расходов, для оборудования российского производства ставка компенсации составляет до 35%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Гостиницы Москвы, которые относятся к малому и среднему бизнесу, а также участники Московского инновационного кластера смогут получить субсидии на возмещение части затрат на новое оборудование в качестве антикризисной поддержки в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Участники Московского инновационного кластера, работающие в сферах промышленности, науки и IT, а также МСП в сфере гостиничного бизнеса при приобретении импортного оборудования за счет собственных средств могут возместить до 25% расходов. Для оборудования российского производства ставка компенсации была повышена до 35%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае привлечения кредита компаниям может быть компенсирована процентная ставка (в пределах ключевой ставки ЦБ), при работе с лизингом предпринимателям могут быть возвращены до 25% лизинговых платежей при закупке импортного и до 35% при закупке отечественного оборудования. Компания может использовать одну или комбинацию нескольких видов субсидии, но размер возмещения составит не более 10 млн рублей в год. В пресс-службе пояснили, что на компенсацию может быть заявлено оборудование, приобретенное до 12 месяцев до даты отбора.

Ранее доступ к таким мерам поддержки имели только малые и средние предприятия, являющиеся резидентами технопарков. По данным пресс-службы, сегодня участниками Московского инновационного кластера являются 924 компании.

Кроме того, власти расширят поддержку франчайзи, в перечень субсидируемых затрат для них, помимо приобретения оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплата вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей и периодических платежей.

О мерах профилактики коронавируса

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Россия
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