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Пандемия коронавируса нового типа

Корпус больницы для лечения зараженных коронавирусом откроют на севере Москвы 13 апреля

Переоборудовать планируется лечебный корпус № 6 больницы им. Спасокукоцкого

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Перепрофилированный лечебный корпус № 6 больницы им. Спасокукоцкого на севере Москвы планируется открыть для лечения зараженных коронавирусом 13 апреля. Об этом сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Тысячи людей работает на объектах, один из таких объектов - больница Спасокукоцкого, одна из ведущих московских клиник. Переоборудуют большой корпус, который сможет принять до 450 пациентов. <...> 7 апреля должны быть закончены ремонтные работы <...>, а 13 апреля [врачи] будут готовы принять пациентов", - сказал Собянин. Он подчеркнул высокий профессионализм сотрудников клиники, а также отметил, что "коллектив больницы - один из лучших в городе".

"В соответствии с поручением президента, здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом, в эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные организации, частная медицина. Работа очень сложная, тяжелая, непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки помещения, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее, такая работа проводится почти круглые сутки", - сказал мэр.

Как рассказал мэру главный врач клиники Алексей Погонин, в настоящее время ведется самостоятельная подготовка медперсонала к работе с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. По его словам, к работе в клинике будут привлечены специалисты инфекционного центра больницы им. Боткина, которые также будут проводить обучение медперсонала клиники №50.

"Готовность - порядка 60%, работы ведутся на всех этажах здания, проводится разводка газов, перепланировка помещений с целью увеличения емкости. Ориентировочный срок сдачи этого объекта - 13 апреля", - добавил Погонин.

О ситуации с вирусом

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. Аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом, установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя. Аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.

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