Полиция Москвы начала предупреждать людей на улице о соблюдении режима самоизоляции

"Сотрудники полиции начали останавливать граждан, находящихся на улице, и спрашивать, куда именно они идут, напоминая им о режиме самоизоляции", - сказал собеседник агентства.

До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС не смогли прокомментировать работу полицейских.

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также для выгула собаки.