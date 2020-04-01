{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Полиция Москвы начала предупреждать людей на улице о соблюдении режима самоизоляции

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московская полиция начала предупреждать граждан, которые находятся на улице, о соблюдении режима самоизоляции из-за коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

"Сотрудники полиции начали останавливать граждан, находящихся на улице, и спрашивать, куда именно они идут, напоминая им о режиме самоизоляции", - сказал собеседник агентства.

На эту тему
До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС не смогли прокомментировать работу полицейских.

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также для выгула собаки.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус
У всех отрицательные результаты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС