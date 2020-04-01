Пассажиропоток на МЦК в марте снизился на 6,9%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московское центральное кольцо в марте 2020 года перевезло 11 млн человек, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение связано с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на МЦК уменьшился пассажиропоток. Так, в марте 2020 года электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 11 млн пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего с начала года МЦК перевезло более 35,5 млн человек, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала эксплуатации 10 сентября 2016 года МЦК воспользовались почти 450,7 млн пассажиров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.