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Пандемия коронавируса нового типа

Более 1,8 тыс. бесед провели полицейские с москвичами на улицах во время самоизоляции

В городе также проверили игорные заведения по 490 адресам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. профилактических бесед провели сотрудники столичной полиции с москвичами на улицах во время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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"В ходе профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции совместно с председателями советов общественных пунктов охраны порядка проведены более 1 800 профилактических бесед с находящимися в жилом секторе, на улицах и в общественных местах гражданами о необходимости соблюдения требований указа мэра Москвы <...> "О введении режима повышенной готовности" и исключения фактов нарушений режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что департамент проверил игорные заведения города по 490 адресам. "Отрадно, что подавляющее большинство этих организаций обеспечили выполнение ограничительных мер, однако, в районе Царицыно, на Луганской улице, выявлены два игорных заведения, не прекративших работу. Приняты меры к их закрытию", - добавили в департаменте.

Работу букмекерских контор, пунктов приема ставок и тотализаторов временно приостановили в Москве и Подмосковье из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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