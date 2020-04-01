Мосгордума будет проводить заседания в режиме онлайн-конференций

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента утвердили регламент проведения дистанционных пленарных заседаний Московской городской думы и заседаний комиссий парламента посредством видеоконференцсвязи. Соответствующее постановление принято большинством парламентариев в ходе внеочередного заседания Московской городской думы в среду.

"Решение принято", - озвучил итоги голосования в ходе заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Согласно пояснительной записке к проекту принятого постановления, документ разработан в целях обеспечения деятельности думы в условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации и иных неотложных обстоятельств.

"Постановление направлено на закрепление в регламенте возможности проведения заседаний думы в дистанционной форме посредством видеоконференцсвязи и системы управления информацией думы. Кроме того, предлагается внести в регламент ряд изменений юридико-технического характера", - сказал в ходе заседания редактор проекта, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников. Он добавил, что также постановлении предлагается уточнить положения о проведении заочных заседаний профильных комиссий.

"Депутаты [технически] обеспечены тем, чтобы работать дистанционно. Есть планшет, через который у нас работает система удаленной информации. Депутат в любом месте, где он находится, в режиме самоизоляции или у себя в приемной, будет иметь доступ к рабочей информации в планшете. Также через предоставленные каждому депутату ноутбуки ведется видеотрансляция, пока предполагается, что там будет как минимум четыре таких окна, которые одновременно можно выводить на экран: это выступающий, президиум, а также окно, где очередность установлена, результаты голосования, рабочее наше окно", - сказал Семенников.

Он добавил, что, используя видеотрансляцию, депутаты смогут работать в том же режиме, что и в здании думы. "Точно так же записывается выступление, депутаты выступают, депутаты подают поправки, выступают в прениях, записываются на выступление в режиме "разное", когда у нас формат заявлений по различным политическим проблематикам. Представляется, что это позволит открыть доступ к работе парламента большему числу депутатов. У нас уже на сегодняшнем заседании, как мы услышали из зачитанных писем, некоторые депутаты отсутствуют, потому что соблюдают санитарные требования либо не очень хорошо себя чувствуют. Они вполне могли бы сегодня принимать участие в нашей работе", - заключил Семенников.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил журналистам, что столичный парламент удвоил число сотрудников, работающих в дистанционном режиме с 30 марта, теперь две трети сотрудников аппарата Мосгордумы переведены на удаленную работу. Также на удаленную работу переведены помощники депутатов, в дистанционном режиме проводят приемы москвичей и депутаты Мосгордумы.