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Водители более 2 тыс. автобусов частных перевозчиков регулярно проходят медосмотр в Москве

Также дезинфекцию автобусов проводят при каждом возвращении в парк или в депо и дополнительно дезинфицируют салон на конечных станциях

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Каждый день все водители автобусов частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам, проходят медосмотр, в ходе которого измеряют температуру, - до и после смены. Всего на столичных маршрутах ежедневно работают более 2 тыс. автобусов частных перевозчиков, сообщается в среду на портале Московского транспорта.

"Коммерческие перевозчики Москвы усилили меры безопасности: перед рейсом медицинские работники проводят общий осмотр водителей, замеряют температуру перед рейсом. В случае повышения температуры водитель не допускается к работе. Это важно для безопасности столичных пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, дезинфекцию автобусов проводят при каждом возвращении в парк или в депо и дополнительно дезинфицируют салон на конечных станциях во время работы на линии.

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