Информация о "минировании" пяти больниц в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверили здания и прилегающие территории пяти больниц в Москве и не нашли там взрывоопасных предметов, информация о "минировании" оказалась ложной. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Ранее по электронной почте в администрации пяти столичных больниц, в том числе больницы номер 39 в 4-м Вятском переулке и больницы имени Ф. И. Иноземцева на Фортунатовской улице, поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. На место для проверки информации прибыли экстренные службы. "В настоящее время проверка завершена. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" около 100 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".