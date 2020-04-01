Иммунологическую лабораторию УФСИН по Москве переоборудуют для тестирования на коронавирус

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Иммунологическая лаборатория Управления ФСИН РФ по Москве будет переоборудована для тестирования на коронавирус заключенных в столичных следственных изоляторах. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-бюро ФСИН.

"В ближайшее время будут завершены мероприятия по переоборудованию иммунологической лаборатории ФКУЗ МСЧ-77 УФСИН России по Москве для проведения тестирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сотрудников УИС на новую коронавирусную инфекцию", - отметили в пресс-бюро.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) с 1 апреля при первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также работников УИС в обязательном порядке будут проводиться лабораторные исследования на новый коронавирус ( COVID-2019). В ФСИН заверили, что все территориальные органы ведомства готовы к реализации этого постановления. "Полученные в учреждениях уголовно-исполнительный системы биоматериалы от лиц, заболевших ОРВИ, будут направляться для тестирования на COVID-2019 в бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные Роспотребнадзору", - сообщили в пресс-бюро.