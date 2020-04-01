В Москве подготовили 16 медучреждений для приема пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Шестнадцать медицинских учреждений с более 5,5 тыс. коек подготовлены в Москве для приема пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Уйба.

"На сегодняшний день подготовлены 16 учреждений с общей численностью более 5,5 тыс. коек, которые либо перепрофилированы, либо в высокой степени готовности", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Основное требование Минздрава для перепрофилирования коек под прием пациентов с коронавирусом - 70% из них должны быть обеспечены кислородом, отметил Уйба.

В Москве на данный момент зафиксировано 1880 случаев заражения коронавирусом. Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.