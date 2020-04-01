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Финал городской спартакиады промышленников "Моспром" перенесли на сентябрь

Открытие спартакиады состоялось 14 марта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Финал соревнований работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов - спартакиады "Моспром" - перенесли на 26 сентября из-за эпидемиологической обстановки. Изначально планировалось, что финал состоится 30 мая в Лужниках, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Первая спартакиада состоялась в прошлом году, в ней приняли участие около трех тысяч человек, представлявших 100 предприятий и 14 вузов Москвы. Тогда мы получили много положительных отзывов как от зрителей, так и самих спортсменов и решили превратить соревнования в добрую ежегодную традицию. Однако нынешняя ситуация в стране и в мире внесла свои коррективы: мы не отказались от проведения спартакиады, но перенесли даты ее проведения", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Открытие второй спартакиады "Моспром" состоялось 14 марта, 17 марта прошли первые отборочные соревнования, участие в которых приняли более 60 команд. Турнир по хоккею в первый отборочный день в "Центре хоккейного мастерства" открывал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. Именно он стал официальным лицом спартакиады в 2020 году.

Вторая Спартакиада "Моспром" проходит по восьми дисциплинам: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавились новые - хоккей и бокс.

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором спартакиады выступает департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по шести видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

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