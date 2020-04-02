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МГУ присоединился к Московскому инновационному кластеру

Цель этого кластера в развитии сотрудничества между бизнесом, промышленностью, наукой и городом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Список участников Московского инновационного кластера (МИК) расширился за счет крупнейшего вуза страны - Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом в четверг сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"К инновационному кластеру уже присоединилось около 900 научных организаций, технологичных компаний и корпораций. Новым участником стал Московский государственный университет - один из ведущих вузов страны, который объединяет десятки исследовательских институтов, факультетов и кафедр", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что научная и технологическая база МГУ откроет дополнительные возможности для всех участников кластера.

Кооперацию и удобное взаимодействие между участниками МИК обеспечивает ИТ-платформа i.moscow, запущенная в сентябре 2019 года. "Зарегистрированные организации получают расширенный доступ более чем к 190 мерам поддержки Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Здесь участники могут найти новых партнеров и воспользоваться сервисами и инструментами для решения актуальных задач", - говорится в сообщении.

Московский инновационный кластер - проект правительства Москвы. Масштабную площадку создали для развития инноваций и сотрудничества между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Кластер должен сформировать уникальную систему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов.

К кластеру уже присоединились фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные и исследовательские центры ведущих вузов.

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