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Автобусные маршруты до кладбищ отменят с 19 по 26 апреля в Москве и Подмосковье

Московский транспорт просит горожан с пониманием отнестись к таким мерам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Специальные автобусные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов, расположенных на территории Москвы и Московской области, отменят на период весенних религиозных праздников в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщается в четверг на Едином Транспортном Портале.

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"На весенние религиозные праздники не будут работать специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов, расположенных как на территории Москвы, так и Московской области. Это связано с текущей эпидемиологической ситуацией. Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам", - говорится в сообщении. Уточняется, что автобусы будут отменены на период с 19 по 26 апреля.

По данным ГУП "Мосгортранс", специальных маршрутов автобусов до кладбищ не будет также 12 и 28 апреля.

На наземном транспорте Москвы усилили меры безопасности. Дезинфекцию автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день - при каждом их возвращении и выезде из парка или депо, а также на конечных станциях. В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают 100% поверхностей, с которыми часто контактируют пассажиры: поручни, стекла, сиденья, валидаторы, отмечается на портале.

В Москве также приостановили льготный проезд для школьников 5-11 классов, учащихся колледжей, студентов и людей старше 65 лет - социальные карты временно не работают. Проездные билеты на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, записанные на "Тройку", а также ТАТ, согласно указу мэра Москвы, продлят на пять дней, которые сделали выходными.

В новость внесены изменения (10:16 мск) - добавлена информация по тексту. 

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