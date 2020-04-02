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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве проводится более 10 тыс. исследований на коронавирус в сутки

Власти города заключили соглашение с частной лабораторией для выполнения исследований на коронавирусную инфекцию

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией "Гемотест", которая будет выполнять исследования на коронавирусную инфекцию для медицинских организаций города. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы заключили соглашение с лабораторией "Гемотест", по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей. Совместно уже проводится более 10 тыс. исследований в сутки", - сказала вице-мэр.

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По ее словам, лаборатория "Гемотест" также должна будет вносить результаты анализов в единую информационную систему - реестр направлений и учет результатов исследований на коронавирус.

"Также мы прорабатываем варианты сотрудничества с другими частными лабораториями, выразившими готовность проводить для нас исследования на коронавирусную инфекцию", - заключила Ракова.

Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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