В Москве проводится более 10 тыс. исследований на коронавирус в сутки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией "Гемотест", которая будет выполнять исследования на коронавирусную инфекцию для медицинских организаций города. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы заключили соглашение с лабораторией "Гемотест", по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей. Совместно уже проводится более 10 тыс. исследований в сутки", - сказала вице-мэр.