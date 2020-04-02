В Москве рассмотрят возможность переноса сроков диспансеризации онкобольных в ремиссии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Медорганизации Москвы рассмотрят возможность переноса сроков диспансеризации больных с онкологическими заболеваниями, находящихся в ремиссии, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение Департамента здравоохранения Москвы опубликовано на сайте ведомства в четверг.

"Обеспечить... рассмотрение возможности в период реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Москве, переноса сроков диспансерного наблюдения больных с онкологическими заболеваниями, закончивших радикальное лечение и находящихся в ремиссии, (больных III клинической группы) при условии отсутствия признаков прогрессирования онкологического заболевания... не изменяя установленной кратности диспансерных осмотров", - говорится в документе.

В тексте распоряжения также отмечается, что руководители медучреждений Москвы должны рассмотреть возможности переноса сроков плановой госпитализации больных с доброкачественными новообразоманиями в период реализации в мер, применяемых в городе для предотвращения распространения коронавируса.