"Москвариум" подготовил для жителей Москвы специальные видеоролики на время карантина

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ подготовил на время своего закрытия из-за карантина различные познавательные видеоматериалы о дельфинотерапии и тренировках касаток, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

В Москве в целях противодействия распространению коронавируса указом мэра столицы Сергея Собянина до 1 мая введен на запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий.

"Во время просмотра видеороликов можно узнать о самых необычных водных обитателях "Москвариума", рационе их питания, а также распорядке дня и особенностях их взаимоотношений с людьми. Наши ведущие специалисты также раскроют секреты тренировок морских животных, представят уникальную методику дельфинотерапии, разработанную в "Москвариуме". Совершать путешествия по разным акваториям нашей планеты, знакомиться с удивительными обитателями Мирового океана теперь можно из дома, сидя за компьютером или наблюдая за происходящим на экране любого гаджета", - говорится в сообщении.

Видеоролики размещают на YouTube-канале и в социальных сетях в 12:00 мск несколько раз в неделю. Онлайн-программа центра "Энциклопедия Мирового океана" будет пополняться в течение ближайших месяцев. За расписанием видеопоказов можно следить на сайте "Москвариума".

Пользователи смогут увидеть также кормление акул, мурен, пираний, скатов и различных экзотических рыб. Все желающие смогут понаблюдать за тренировками байкальских нерп и азиатских бескоготных выдр, недавно поселившихся в "Москвариуме".

Так, 5 апреля онлайн-занятие будет посвящено иглокожим - морским донным животным. Посетители узнают, как выглядит морской огурец, чем опасен морской еж и какими бывают морские звезды. А 7 апреля пойдет речь об арапаймах и паку - водных жителях Амазонки. Арапаймы - это гигантские рыбы, вес которых может достигать 200 кг. Рыбы паку - ближайшие родственники пираний весом до 40 кг.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.