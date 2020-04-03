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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве 29 медучреждений переоборудуют для больных с коронавирусом

Система распределения пациентов с коронавирусом или с подозрением на него должна быть утверждена до 8 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень организаций в Москве, которые с 6, 13 и 15 апреля будут перепрофилированы под оказание помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина в пятницу.

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"В целях организации оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на территории города Москвы: <...> утвердить по предложению Минздрава России: перечень организаций и их структурных подразделений, осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских организаций, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях <...>", - говорится в документе.

В общий перечень вошли 29 организаций. Среди них - НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, МГУ им. Ломоносова, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ, НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА. Кроме того, в список попали два частных учреждения - клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко и Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина". Всего планируется задействовать более 10 тыс. коек.

Система распределения пациентов с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него должна быть утверждена до 8 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4149 случаев заражения, выздоровели 281 человек, умерли 34 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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