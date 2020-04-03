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Влияние коронавируса на спорт

На медиакровле стадиона "Лужники" появился хештег #оставайтесьдома

Из-за ситуации с коронавирусом в России остановлены все футбольные соревнования
Стадион "Лужники" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Стадион "Лужники"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) совместно со спортивным комплексом "Лужники" призвали граждан оставаться дома во время пандемии коронавируса.

На медиакровле большой спортивной арены появился хештег #оставайтесьдома.

Из-за ситуации с коронавирусом в России остановлены все футбольные соревнования.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
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