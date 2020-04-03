Главный архитектор Москвы считает, что создание общественных зон получит новый импульс

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тренд на создание общественных пространств в городах после завершения в мире пандемии новой коронавирусной инфекции получит новый импульс. Такое мнение выразил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Практика формирования общественных пространств после завершения распространения коронавируса получит новый импульс. Такие площадки совершенно необходимы для полноценного и качественного развития города. Уже сегодня, в режиме самоизоляции, люди испытывают потребность в общении, прогулках и занятий физкультурой на открытом воздухе", - цитирует пресс-служба слова Кузнецова.

Он отметил, что общественные пространства способствуют формированию в городе здорового образа жизни, который является мировым трендом. "В Китае уже разрешили пробежки или занятия спортом на улице. И туда пришло больше людей, чем было до инфекции. Я думаю, что и у нас после снижения уровня заболеваемости, когда появится такая возможность, люди с удовольствием выйдут на спортивные площадки, набережные и общественные пространства", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли. В Москве к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая коронавируса.