Собянин ознакомился с работой службы телемедицинской помощи пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел работу службы телемедицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, находящимся на домашнем лечении, расположенной в здании школы №548 на территории ЗИЛ.

"В городе много систем, связанных с поддержкой больных, с медицинскими консультациями. В эту работу включились частные компании, такие как "Медси", "Яндекс". Часть из них, такие как "Сбербанк", оказывают дистанционные консультации врачей бесплатно. Мы создали специализированный телемедицинский центр, который работает исключительно на больных коронавирусом", - сказал он.

По словам Собянина, в этом центре созданы места для работы врачей, которые ведут онлайн-консультации пациентов с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении.

Он напомнил, что в клиники Москвы госпитализируются пациенты с коронавирусом только те, у кого заболевание протекает в тяжелой форме. Граждане, у которых легкая форма коронавируса, сидят на карантине дома, но и им нужна врачебная поддержка.

"Поэтому с помощью электронных медицинских карт, телемедицинских платформ ведется постоянное консультирование таких граждан. Записываются данные из состояния. Когда ситуация становится сложной, всегда можно пациента вовремя госпитализировать и оказать необходимую медицинскую помощь", - отметил Собянин.

Такая система, заверил он, будет развиваться и дальше. "От ее работы во многом зависит состояние больных, которым диагностирован коронавирус", - добавил Собянин.

С 17 марта для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние которых позволяет лечиться на дому и не несет угрозы для здоровья, в тестовом режиме стали доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники №5 в Даевом переулке. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в школе № 548 на проспекте Лихачева.

Дистанционный медицинский прием подходит для больных, которым не показана госпитализация, и при этом они нуждаются в самоизоляции.

При отсутствии тяжелого состояния и повышенной температуры врач скорой помощи информирует пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 старше 18 лет о возможности дистанционного наблюдения. Для получения консультаций необходимо пройти регистрацию на специальной телемедицинской платформе департамента здравоохранения Москвы.

Используя аудио- или видеосвязь, медики в режиме онлайн анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы улучшения или ухудшения самочувствия, дают рекомендации, отвечают на вопросы. В ходе консультации врачи могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.

Среднее время каждой консультации составляет 13-15 минут, что позволяет врачу за максимально короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации.

По состоянию на 2 апреля дистанционными консультациями воспользовались 836 пациентов, из которых данные 94 перенаправлены врачами для проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи. Телемедицинская помощь оказывается круглосуточно.

Всего в службе работают более 200 специалистов Центра телемедицины департамента здравоохранения, прошедшие дополнительное обучение для работы с пациентами с COVID-19. При необходимости можно будет проводить до 4 тыс. консультаций в день.

О ситуации с коронавирусом

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.