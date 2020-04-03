Власти Москвы опровергли сообщения об обязательном вакцинировании от коронавируса на дому

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Информация о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в департаменте здравоохранения столицы.

"В интернете распространяется ложное сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому. Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, никаких обходов с предложениями сделать такую прививку не проводится", - сказали в ведомстве.

Также в департаменте попросили москвичей доверять только официальным источникам информации: сайту департамента здравоохранения Москвы и порталу мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские власти проверяют все новости о коронавирусе нового типа. Кроме того, МВД выступило с предупреждением, что за размещение фейковой информации, касающейся коронавируса, может грозить не только административная ответственность, но и уголовная. Министерство призвало граждан внимательно относиться к публикуемой в интернете и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.