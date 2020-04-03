Сумма отсрочек от уплаты арендных платежей для предприятий Москвы составила 4,6 млрд руб.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сумма отсрочек от уплаты арендных платежей помещений и земельных участков до конца 2020 года для столичных предприятий, наиболее пострадавших от ограничения деятельности при режиме самоизоляции, составляет 4,6 млрд рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"Мы освободили от уплаты арендных платежей в пользу города. Это касается и помещений, которые мы сдаем организациям в пострадавших сферах, и, соответственно, земельных участков. Суммарно здесь уже освобождение от оплаты составляет 4,6 млрд рублей. При этом мы понимаем, что не только у города предприятия арендуют помещения. И большое количество обращений поступает в наш адрес, в адрес федерального правительства о том, что со сложностями сталкиваются арендаторы частной недвижимости", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что также ряд собственников помещений, которые сдают их в аренду, снизят арендную плату для своих арендаторов не менее, чем в два раза. "В этой ситуации дополнительные меры поддержки таких компаний составят 8,6 млрд рублей", - сообщил министр столичного правительства.

Ефимов добавил, что в московский центр поддержки экономики обращаются предприятия и малого бизнеса, в том числе ряд гостиничных компаний с тем, что у них возникают определенные трудности с оплатой коммунальных услуг. По его словам, была достигнута договоренность между властями и ресурсоснабжающими организациями о том, что никаких отключений предприятиям в ближайшее время не будет. Кроме того, совместно с федеральным правительством столичные власти готовят меры уже для поддержки ресурсоснабжающих организаций, чтобы пережить время ограничения деятельности и не отключать компании от необходимых ресурсов жизнеобеспечения.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.