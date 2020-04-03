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Власти разрешили обрабатывающей промышленности Москвы продолжить работу

По данным заммэра столицы Владимира Ефимова, при этом необходимо обеспечить переход максимально возможного числа сотрудников, не влияющих на технологический процесс, на удаленную работу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы разрешили предприятиям обрабатывающей промышленности города продолжить работу, говорится в письме заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова руководителям организаций. Копия письма от 3 апреля, полученного одним из московских предприятий, имеется в распоряжении ТАСС.

"Организации обрабатывающих отраслей промышленности, расположенные на территории города Москвы, вправе продолжить производственную деятельность при условии принятия предусмотренных пунктом 4 указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, подлежащих переводу на дистанционный режим работы и в отношении которых установлен режим работы нерабочего дня", - говорится в документе.

При этом заммэра отмечает, что необходимо обеспечить переход максимально возможного числа сотрудников, не влияющих на технологический процесс, на удаленную работу. Также предприятиям следует обеспечить соблюдение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении сотрудников, продолжающих работать в обычном режиме.

Такое решение было принято в том числе на основании указаний Минпромторга РФ по работе организаций, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети, говорится в письме.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до конца месяца. Регионы могут самостоятельно принимать решение о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия, в том числе о режиме работы предприятий и учреждений на своих территориях. Мэр Москвы Сергей Собянин также принял решение о продлении ограничительных мер в Москве до 30 апреля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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