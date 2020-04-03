Власти разрешили обрабатывающей промышленности Москвы продолжить работу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы разрешили предприятиям обрабатывающей промышленности города продолжить работу, говорится в письме заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова руководителям организаций. Копия письма от 3 апреля, полученного одним из московских предприятий, имеется в распоряжении ТАСС.

"Организации обрабатывающих отраслей промышленности, расположенные на территории города Москвы, вправе продолжить производственную деятельность при условии принятия предусмотренных пунктом 4 указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, подлежащих переводу на дистанционный режим работы и в отношении которых установлен режим работы нерабочего дня", - говорится в документе.

При этом заммэра отмечает, что необходимо обеспечить переход максимально возможного числа сотрудников, не влияющих на технологический процесс, на удаленную работу. Также предприятиям следует обеспечить соблюдение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении сотрудников, продолжающих работать в обычном режиме.

Такое решение было принято в том числе на основании указаний Минпромторга РФ по работе организаций, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети, говорится в письме.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до конца месяца. Регионы могут самостоятельно принимать решение о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия, в том числе о режиме работы предприятий и учреждений на своих территориях. Мэр Москвы Сергей Собянин также принял решение о продлении ограничительных мер в Москве до 30 апреля.