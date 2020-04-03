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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин уверен, что зачастую москвичи "жестче полиции" контролируют режим самоизоляции

По словам мэра столицы, пока горожане придерживаются подобной самодисциплины, никаких специальных пропусков в мегаполисе вводить не стоит

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что москвичи иногда контролируют соблюдение друг другом режима самоизоляции даже жестче, чем полиция.

"Самое главное - это граждане сами контролируют, иногда очень жестко, иногда жестче, чем сама полиция, выговаривая своим соседям или людям, которые пытаются организовать пикники возле своего дома", - сказал мэр в пятницу в эфире телеканала "Россия-1". Он уверен, что пока горожане придерживаются подобной самодисциплины, никаких специальных пропусков в мегаполисе вводить не стоит. "Но при этом полиция все равно будет контролировать места скопления людей, общественные места, дворы, осуществлять выборочные проверки на дорогах", - подчеркнул Собянин.

В этой связи он рассказал, что ему задают вопрос о том, можно ли в условиях самоизоляции погулять с ребенком на детской площадке во дворе. "Представьте себе, несколько мамаш вышли с детьми на площадку, даже они не находятся рядом друг с другом: во-первых, детей трудно удержать друг от друга, а во-вторых, они берут либо спортивные снаряды, либо карусельки руками, и остается след", - пояснил градоначальник. Он убежден, что при такой ситуации "сделать нормальную изоляцию невозможно и в результате можно перезаразить весь двор".

Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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