{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Нагрузка на единую справочную службу города Москвы выросла в марте на 50%

Больше всего москвичей теперь интересует информация, связанная с коронавирусом, социальными выплатами для безработных и получением госуслуг

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Около 223 тыс. звонков поступило в единую справочную службу на последней неделе марта, что на 50% больше количества обработанных звонков на первой неделе месяца. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий столицы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Операторы единой справочной службы правительства Москвы круглосуточно принимают десятки тысяч звонков от горожан, но сейчас их количество выросло практически на 50%. Так, если в первую неделю марта на горячую линию поступило около 166 тыс. звонков, то в последнюю - уже 223 тыс.", - сообщили в пресс-службе.

Поменялись и вопросы, по которым москвичи стали обращаться в справочную службу. Раньше большинство звонков было связано с готовностью документов, контактной информацией управляющих компаний и оформлением патентов. Теперь жители чаще уточняют информацию, связанную с коронавирусом, социальными выплатами для безработных и получением госуслуг.

"После объявления президентом России нерабочей недели с 30 марта количество ежедневно поступающих обращений увеличилось еще на 5 тыс. и теперь составляет уже более 37 тыс. звонков в день. Для сравнения, в начале марта на линию единой справочной службы города Москвы поступало около 23 тыс. обращений в день", - сообщили в департаменте.

Также в пресс-службе отметили, что справиться с ростом количества звонков на линии операторам помогает голосовой помощник, который консультируют горожан по 82 направлениям, в том числе и по вопросам, связанным с коронавирусом. По статистике, на него приходится более 40% от общего количества звонков, но за первые два дня нерабочей недели он уже принял более 40 тыс. обращений, что составило 53% от общего количества.

"В сложившейся ситуации мы в режиме реального времени пополняем базу знаний для операторов контакт-центра, чтобы они могли предоставить жителям актуальную информацию. Также справиться с этими задачами нам помогает голосовой помощник. Технологии искусственного интеллекта и машинное обучение позволяют нам быстро его масштабировать и дают возможность принимать больше обращений, не увеличивая при этом количество операторов", - рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, чьи слова цитирует пресс-служба.

О единой справочной Москвы

Обратившись на горячую линию единой справочной службы по телефону +7 (495) 777-77-77, жители могут задать роботу вопросы о самоизоляции, социальным выплатам, уточнить телефон специальной горячей линии оперативного штаба, а также адреса и режим работы госучреждений.

Общегородской контакт-центр работает с 2011 года. Он принимает от москвичей около трех миллионов обращений в месяц. Почти 90 процентов заявок приходится на популярные у горожан горячие линии: единую справочную службу Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр "Московский транспорт" (+7 (495) 539-54-54), техническую поддержку портала государственных услуг (+7 (495) 539-55-55) и горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 (495) 539-25-25).

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата" в музее Победы увидели около 95 тыс. человек
При этом музей продолжает работу над проектом и передал поисковикам для дальнейшей исследовательской работы еще 302 портрета участников Великой Отечественной войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС