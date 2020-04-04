Культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу для горожан

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Онлайн-программу для жителей Москвы подготовили в культурных центрах столицы, сообщается в субботу на сайте мэра.

"Онлайн-программа культурных центров рассчитана на горожан разных возрастов. Она включает развивающие занятия для малышей от года, проекты для детей от трех-четырех лет и старше. Интересно будет молодежи и взрослым. На сайтах учреждений и на их страницах в соцсетях можно посмотреть виртуальные выставки, записи лекций, мастер-классов и концертов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Например, на сайте дома культуры "Гайдаровец" можно "посетить" виртуальные выставки современных художников: уже доступна экспозиция "Цвет в форме" художника-абстракциониста Любови Симоновой, которая известна авторской техникой с приемами наивного искусства, символизма, экспрессионизма и поп-арта.

Для любителей музыки 6 апреля в 17:00 на сайте Культурного центра ЗИЛ будет опубликована видеозапись мартовского концерта Анны Бутурлиной "Первый весенний джаз". Бутурлина - солистка джазового оркестра имени Олега Лундстрема, Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Кроме того, голосом Анны пела героиня Эльза в русском дубляже анимационных фильмов "Холодное сердце" и "Холодное сердце - 2". На концерте можно услышать песни из мюзиклов и кинофильмов, известные джазовые мелодии в авторских аранжировках, а также произведения бразильских композиторов.

"Московский многофункциональный культурный центр запустил серию подкастов "Чтения с рыжим котом" для детей трех-четырех лет. Это авторский проект журналиста и радиоведущей Анны Ярлыковой (Фиты), которая читает известные произведения для детей. Продолжительность каждой записи - от четырех до пяти минут", - говорится в сообщении.