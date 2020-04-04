{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Москвы смогут ознакомиться и оставить отзывы по проектам реновации с 13 апреля

Проекты планировки территорий подготовили для районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Коптево, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Электронное обсуждение по проектам реновации начнется в Москве с 13 апреля на сайте проекта "Активный гражданин", жители смогут ознакомиться с проектами и оставить свои отзывы и предложения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Новые электронные общественные обсуждения по проектам планировки территорий стартуют в столице. Сбор отзывов и предложений по обозначенным проектам как в рамках программы реновации, так и по другим проектам начнется 13 апреля и продлится до 26 апреля на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Она отметила, что жители смогут подробно ознакомиться с проектами и высказать свои предложения и замечания, которые потом передадут архитекторам и проектировщикам. Такой формат позволит жителям города высказать свое мнение, не нарушая режим самоизоляции.

Проекты планировки территорий разработаны для районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Коптево, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский. Там планируется построить жилые дома, школы и детские сады, а также учреждения дополнительного образования, спортивных комплексов, культурных центров и поликлиники.

"Проекты по программе реновации предусматривают комплексное обновление городских территорий с учетом локальных социально-демографических, транспортных и других показателей", - добавила Княжевская.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным Департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу для горожан
На сайтах учреждений желающие могут посмотреть виртуальные выставки, записи лекций, мастер-классов и концертов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС