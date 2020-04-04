Жители Москвы смогут ознакомиться и оставить отзывы по проектам реновации с 13 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Электронное обсуждение по проектам реновации начнется в Москве с 13 апреля на сайте проекта "Активный гражданин", жители смогут ознакомиться с проектами и оставить свои отзывы и предложения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Новые электронные общественные обсуждения по проектам планировки территорий стартуют в столице. Сбор отзывов и предложений по обозначенным проектам как в рамках программы реновации, так и по другим проектам начнется 13 апреля и продлится до 26 апреля на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Она отметила, что жители смогут подробно ознакомиться с проектами и высказать свои предложения и замечания, которые потом передадут архитекторам и проектировщикам. Такой формат позволит жителям города высказать свое мнение, не нарушая режим самоизоляции.

Проекты планировки территорий разработаны для районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Коптево, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский. Там планируется построить жилые дома, школы и детские сады, а также учреждения дополнительного образования, спортивных комплексов, культурных центров и поликлиники.

"Проекты по программе реновации предусматривают комплексное обновление городских территорий с учетом локальных социально-демографических, транспортных и других показателей", - добавила Княжевская.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным Департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.