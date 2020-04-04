Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"Всего за сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом", - сказали в штабе.

Там отметили, что все пациенты имели сопутствующие заболевания - хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония. Среди умерших - пациенты от 53 до 86 лет, одному было 34 года.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.