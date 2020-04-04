{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

У них были сопутствующие хронические и онкологические заболевания

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего за сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом", - сказали в штабе.

Там отметили, что все пациенты имели сопутствующие заболевания - хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония. Среди умерших - пациенты от 53 до 86 лет, одному было 34 года.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось до 194
За прошедшие сутки в столице выписали из больниц 26 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС