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Пандемия коронавируса нового типа

Более 770 аппаратов ИВЛ установят в строящемся инфекционном центре в Новой Москве

Кроме того, ведется закупка аппаратов магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также рентгенодиагностики и рентгеноскопии и 26 мобильных рентгеновских аппаратов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Строящуюся инфекционную больницу в Новой Москве планируется оснастить более 700 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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"Все боксы будут оснащены современным оборудованием и устройствами жизнеобеспечения, в том числе системами постоянного контроля параметров пациентов и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего их установят более 770 штук", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, это обеспечит своевременное оказание неотложной медицинской помощи. Одновременно ведется закупка аппаратов магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также рентгенодиагностики и рентгеноскопии и 26 мобильных рентгеновских аппаратов.

Кроме того, корпуса больницы обеспечат необходимым числом аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), аппаратов для инфузионной терапии, индивидуальных и центральных станций мониторинга состояния пациентов, лабораторных анализаторов и других.

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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