Московские дороги стали на 85% свободнее за последние три недели

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Дороги в Москве стали на 85% свободнее, чем три недели назад. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Дороги в Москве сегодня были свободнее на 85%, чем три недели назад", - говорится в публикации. При этом в Москве на 640 тыс. автомобилей меньше, чем в прошлую субботу.

"Аналитика по транспорту за сегодня на 14:00 (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): на 81% уменьшилась загруженность метро, на 70% меньше загружен наземный транспорт, на 66% свободнее стали пригородные электрички, на 69% меньше поездок совершается в такси. Также число поездок в такси уменьшилось на 78 тыс., по сравнению с 28 марта 2020 года", - говорится в публикации. Кроме того, за период с 28 марта количество поездок в каршеринга уменьшилось на 21 тыс.

Ранее в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что столичный общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Отмечалось, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси. Как сообщалось, жители столицы на машине могут доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком при этом можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.