МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Небольшие осадки и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидромедцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки и облачность с прояснениями. В ночь на понедельник температура составит от минус 3 до минус 1 градусов. Ветер западного и северо-западного направлений, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, а ночью прогнозируется северо-западный ветер с порывами 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, ночью возможно похолодание от минус 6 до минус 1 градусов.

В связи с порывистым ветром и гололедицей в некоторых местах синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе.