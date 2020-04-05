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Московские парки представят жителям города онлайн-прогулки и лекции психологов

Сад "Эрмитаж" также выложит в своих соцсетях онлайн-уроки по живописи, а Бабушкинский парк - тренировку по скандинавской ходьбе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Парк Горького, сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово, Кузьминки, Бабушкинский и другие парки столицы подготовили для жителей онлайн-программу, в которую войдут виртуальные прогулки, уроки живописи и лекции психологов. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

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"Онлайн-уроки по живописи на своих страницах в социальных сетях будет выкладывать сад "Эрмитаж". Их для всех желающих проведет художник Борис Клементьев. 6 апреля он расскажет участникам виртуального мастер-класса о том, какие художественные приемы использовали в своих произведениях импрессионисты, а 9 апреля подписчики познакомятся с жанром "цветочный натюрморт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бабушкинский парк 9 и 12 апреля на своих страницах в соцсетях разместит онлайн-тренировки по скандинавской ходьбе, а 10 апреля там появится лекция психолога Алексея Дульцева, который расскажет слушателям, как не допустить компьютерной зависимости. На страницах "ВКонтакте" и Instagram усадьбы Воронцово теперь раз в неделю будут выкладывать видеолекции об искусстве и литературе, с первой можно будет ознакомиться 6 апреля. А в социальных сетях парка искусств "Музеон" 8 апреля будет выложена виртуальная прогулка, во время которой зрители узнают историю создания скульптуры "Туфельки" художника Дмитрия Тугаринова.

"Парки, музеи, культурные центры и выставочные площадки Москвы - все временно переориентировались на онлайн-программы. Они предлагают разные решения, как интересно и с пользой провести время дома. Новые выпуски познавательных, досуговых и творческих проектов выходят регулярно. Вместе с ними можно учиться новому, развивать свои таланты и полезные навыки", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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