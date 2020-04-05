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Пандемия коронавируса нового типа

Больше половины новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет

Также среди заболевших 23 человека старше 80 лет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Больше половины из 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди моложе 45 лет. Об этом сообщил в воскресенье Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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"Среди новых заболевших 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек - от 46 до 65 лет и еще 78 людей старше 65 лет, причем 23 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 19 детей", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным штаба, всего в Москве на сегодня зафиксировано 3 тыс. 893 случая коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, находятся под медицинским наблюдением.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

По данным федерального оперштаба, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 658 и сейчас составляет 5 тыс. 389 человек в 79 регионах страны. Выздоровели на данный момент 355 человек, 45 человек умерли. В Москве за сутки умерли два пациента.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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