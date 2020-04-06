Свыше 60 человек поступили за сутки в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Шестьдесят два человека поступили в больницу в Коммунарке за последние сутки, всего на лечении в медцентре находится 405 пациентов. Об этом сообщил в понедельник главный врач учреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.

"Состоит на лечении 405 пациентов. За сутки поступило 62", - написал Проценко.

Он пояснил, что в больнице находятся 357 пациентов с диагнозом "пневмония", 217 человек - с подтвержденным коронавирусом. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находится 31 пациент, девять из них - на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.