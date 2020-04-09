Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-проектах ВДНХ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек посетили онлайн-проекты ВДНХ в Москве за последние 10 дней, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Зрителями онлайн-проектов ВДНХ стали уже больше 1,5 млн человек. Причем географически аудитория оказалась очень широкой. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции вместе с москвичами смотрели не только в других городах России, но даже в других странах. Например, в Казахстане, Германии и в США", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Наиболее популярными на страницах ВДНХ в социальных сетях оказались онлайн-экскурсии и мастер-классы. Больше всего зрителей было из Москвы. Также среди активных городов Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону и Казань. Также к онлайн-программе присоединились жители Белоруссии, Казахстана, Армении, Латвии, Германии, США и других стран.

Большой интерес у зрителей вызвала экскурсия по музею ВДНХ. Ее посмотрели более 135 тыс. раз. "Также мастер-класс по исторической каллиграфии центра славянской письменности "Слово" набрал более 120 тыс. просмотров", - говорится в сообщении.

Для любителей кулинарного искусства прошла серия мастер-классов, которые можно найти по хештегу #РецептыВДНХ. Под руководством шеф-поваров можно научиться готовить итальянскую пасту с томатами и базиликом и азиатскую фунчозу с овощами. Самым популярным стало видео с рецептом традиционных корейских лепешек - оно набрало более 280 тыс. просмотров.

Онлайн-проект на ВДНХ запущен в связи с временным закрытием учреждений на этой территории из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

О коронавирусе

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В России на 8 апреля зафиксированы 8 672 случая заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 841). По данным федерального оперативного штаба на утро среды, умерли 63 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.